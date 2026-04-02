Tesla Aktie
Marktkap. 1,18 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Diese hätten die Markterwartung verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten auch die separat vorgelegten Daten zu den Installationen im Bereich Energiespeicher enttäuscht. Dabei sollte das Energiespeichergeschäft eigentlich gut positioniert sein, um von strukturellem Rückenwind durch das KI-getriebene Wachstum der Stromnachfrage zu profitieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 364,00
|Abst. Kursziel*:
37,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 361,28
|Abst. Kursziel aktuell:
38,40%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 363,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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