RBC Capital Markets

Tesla Outperform

02.04.26

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Diese hätten die Markterwartung verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten auch die separat vorgelegten Daten zu den Installationen im Bereich Energiespeicher enttäuscht. Dabei sollte das Energiespeichergeschäft eigentlich gut positioniert sein, um von strukturellem Rückenwind durch das KI-getriebene Wachstum der Stromnachfrage zu profitieren./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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