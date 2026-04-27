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Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

09:06 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer habe die Registrierung von rund 304 Millionen Aktien zugunsten von Unternehmenschef Elon Musk im Rahmen des 2018 geschnürten Vergütungspakets beantragt und gewähre ihm damit nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen die Optionen zu deren Kauf, schrieb Dan Levy am Dienstag. Bei einem Preis von 370 Dollar je Aktie würde dieses Paket Musks Beteiligung um 4 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent steigern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 03:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 03:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 378,67		 Abst. Kursziel*:
-4,93%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 375,85		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,22%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:06 Tesla Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Tesla Neutral UBS AG
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