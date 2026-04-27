Tesla Aktie
Marktkap. 1,21 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer habe die Registrierung von rund 304 Millionen Aktien zugunsten von Unternehmenschef Elon Musk im Rahmen des 2018 geschnürten Vergütungspakets beantragt und gewähre ihm damit nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen die Optionen zu deren Kauf, schrieb Dan Levy am Dienstag. Bei einem Preis von 370 Dollar je Aktie würde dieses Paket Musks Beteiligung um 4 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent steigern./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 03:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 03:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 378,67
|Abst. Kursziel*:
-4,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 375,85
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,22%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 362,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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