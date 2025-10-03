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Symbol TSLA

UBS AG

Tesla Neutral

16:36 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 352 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Elektroautobauer seine Investitionen erhöhe, um den Schwenk hin zur Künstlichen Intelligenz zu stemmen. Die Aktie bleibe von der Fantasie für solche Veränderungen getrieben und nicht von fundamentalen Einflüssen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 364,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 369,60		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 380,58		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 398,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:06 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14:21 Tesla Halten DZ BANK
08:36 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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