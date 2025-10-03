Tesla Aktie
Marktkap. 1,24 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 352 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Elektroautobauer seine Investitionen erhöhe, um den Schwenk hin zur Künstlichen Intelligenz zu stemmen. Die Aktie bleibe von der Fantasie für solche Veränderungen getrieben und nicht von fundamentalen Einflüssen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 364,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 369,60
|Abst. Kursziel*:
-1,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 380,58
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 398,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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