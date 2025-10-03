UBS AG

Tesla Neutral

16:36 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 352 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Elektroautobauer seine Investitionen erhöhe, um den Schwenk hin zur Künstlichen Intelligenz zu stemmen. Die Aktie bleibe von der Fantasie für solche Veränderungen getrieben und nicht von fundamentalen Einflüssen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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