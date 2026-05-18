Tesla Aktie
Marktkap. 1,36 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Preiserhöhungen für Premium-Modelle von Tesla dürften Gegenwind von der Rohstoffseite einschließlich Speicherchips und Kupfer reflektieren, schrieb Dan Levy in einer Einschätzung vom Montag. Die Nachfrage in den USA dürfte wohl schwach bleiben./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 409,99
|Abst. Kursziel*:
-12,19%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 405,72
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,27%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 362,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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