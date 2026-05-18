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Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

13:06 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Preiserhöhungen für Premium-Modelle von Tesla dürften Gegenwind von der Rohstoffseite einschließlich Speicherchips und Kupfer reflektieren, schrieb Dan Levy in einer Einschätzung vom Montag. Die Nachfrage in den USA dürfte wohl schwach bleiben./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 409,99		 Abst. Kursziel*:
-12,19%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 405,72		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,27%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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