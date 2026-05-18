DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 52,38 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

13:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Marco Limite am Montagabend anlässlich der anstehenden European-Leadership-Konferenz der britischen Investmentbank. Zentrale Fragen beträfen Themen wie Kostensenkungen, Treibstoffaufschläge und Konjunkturerholung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,30 €		 Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

13:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
04.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

