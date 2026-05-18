KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,84 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kion nach der Kursschwäche in den vergangenen Monaten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 63 auf 59 Euro je Aktie gesenkt. Trotz gestiegener geopolitischer Risiken ermögliche das Auftragsmomentum der Sparte ITS (Industrial Trucks & Services) im ersten Quartal vermutlich ein gutes Halbjahr, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Er ist verhalten optimistisch fu?r den Rest des Jahres. Vorsichtshalber kürzte er aber seine Schätzungen auf die unteren Hälften des vom Lagerhausspezialisten gegebenen Ausblicks, hat jedoch den Eindruck, dass eine entsprechende Entwicklung bereits von Investoren antizipiert wird./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Kaufen
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
44,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
44,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Hauenstein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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