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Warburg Research

PNE Buy

09:11 Uhr
PNE Buy
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
9,74 EUR 0,12 EUR 1,25%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark verlaufen, lobte Philipp Kaiser am Dienstag. Projekt-Verkäufe zusammen mit deutlich besseren Wind-Bedingungen im Stromerzeugungssegment hätten zu den deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum geführt. Der Analyst stellte eine Überarbeitung seiner Schätzungen in Aussicht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,71 €		 Abst. Kursziel*:
55,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,03%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

09:11 PNE Buy Warburg Research
31.03.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
30.03.26 PNE Kaufen SMC Research
04.02.26 PNE Buy Warburg Research
03.02.26 PNE Kaufen SMC Research
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