SMC Research

PNE Kaufen

12:49 Uhr

Im letzten Jahr hat PNE nach Darstellung von SMC-Research die Pipeline unter Berücksichtigung der schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen neu bewertet und bereinigt. Die damit einhergehenden Sondereffekte haben für einen Rückgang des EBITDA auf 55,3 Mio. Euro gesorgt. Für das laufende Jahr wird trotz weiterer Einmaleffekte in Höhe von 20 Mio. Euro ein Anstieg auf 90 bis 120 Mio. Euro anvisiert. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Modell an die neue Datenlage angepasst und sieht ein Aufwärtspotenzial für die Aktie von rund 40 Prozent

PNE operiere laut SMC-Research aktuell in einem schwierigen Marktumfeld. Höhere Zinsen und steigende Materialkosten bei in den letzten Jahren per Saldo deutlich rückläufigen Strompreisen sorgen für anspruchsvolle Rahmenbedingungen. Und die Regulierung des Sektors sei im Fluss und sorge mitunter ebenfalls für eine Verschärfung der Lage.

Das Unternehmen könne sich aber gut behaupten. Im letzten Jahr sei mir 376,4 Mio. Euro eine Gesamtleistung auf Rekordniveau erwirtschaftet worden und das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA habe mit 87 Mio. Euro die ursprüngliche Guidance (70 bis 110 Mio. Euro) erreicht . Diese sei für das berichtete EBITDA allerdings im Januar auf 45 bis 60 Mio. Euro angepasst worden, da das Unternehmen die Projektpipeline unter Berücksichtigung der Marktentwicklung bereinigt habe, was zu Wertberichtigungen insbesondere im Umlaufvermögen geführt habe. Das berichtete EBITDA summierte sich damit auf 55,3 Mio. Euro, lag aber über den Erwartungen der Analysten (50 Mio. Euro).

Um sich für weiterhin anspruchsvolle Marktbedingungen zu rüsten, habe PNE einen umfassenden Optimierungs- und Effizienzsteigerungsprozess eingeleitet. Im Zuge dessen werden die Kosten gesenkt und zumindest vorübergehend deutlich mehr Projekte verkauft. Für 2026 sei sogar eine Pause beim Portfolioausbau geplant. Das werde sich deutlich positiv auf das Ergebnis auswirken. Das normalisierte EBITDA solle zwischen 110 und 140 Mio. Euro liegen und nach Abzug von Einmalkosten in Höhe von ca. 20 Mio. Euro solle ein Wert zwischen 90 und 120 Mio. Euro erzielt werden.

Die Analysten hatten bislang für 2026 mit 95,7 Mio. Euro gerechnet und halten das weiter für angemessen. Ihr Modell haben die Analysten trotzdem umfassend umgebaut und insbesondere die Investitionen gesenkt, was zunächst zu einem deutlich positiven Free-Cashflow führen werde. Dafür werden mittel bis langfristig die margenstarken Erlöse aus dem Stromverkauf weniger stark steigen.

Das Kursziel habe sich damit von zuvor 14,10 auf 10,80 Euro reduziert, biete aber ein weiterhin attraktives Kurspotenzial von rund 40 Prozent. Die Analysten haben den Eindruck, dass das Management von PNE sehr vorausschauend agiere und dass das Unternehmen deswegen zu den Gewinnern in einem hochdynamischen Marktumfeld zählen werde. Daher bestätigen die Analysten ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.03.2026 um 12:45 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 30.03.2026 um 12:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-30-SMC-Update-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE