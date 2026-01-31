DAX 24.775 -0,1%ESt50 5.990 -0,3%MSCI World 4.529 -0,2%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.302 -1,2%Bitcoin 64.752 -3,0%Euro 1,1819 +0,2%Öl 66,76 +0,7%Gold 4.956 +6,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz
Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst? Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PNE Aktie

Kaufen
Verkaufen
PNE Aktien-Sparplan
9,67 EUR -0,06 EUR -0,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 757,61 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JBPG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PNWDF

SMC Research

PNE Kaufen

16:44 Uhr
PNE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
9,67 EUR -0,06 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Trotz mehrerer Projektverkäufe wird PNE nach Darstellung von SMC-Research das EBITDA-Ziel verfehlen, da eine Prüfung der Projektpipeline zu Wertberichtigungen geführt hat. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Kursziel daraufhin reduziert, sieht den fairen Wert aber dennoch deutlich über der aktuellen Notierung.

PNE habe laut SMC-Research das EBITDA-Ziel für 2025, das zwischen 70 und 110 Mio. Euro gelegen habe, voraussichtlich nicht erreicht. Stattdessen sei nach aktuellem Stand mit einem Wert zwischen 45 und 60 Mio. Euro zu rechnen. Ursächlich dafür seien nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen auf Projekte vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien, die aus einer Überprüfung der Projektpipeline resultieren, in deren Rahmen alle derzeit erkennbaren Risiken berücksichtigt worden seien. Bereinigt um diese Einmalbelastung hätte das EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro gelegen, so die Analysten.

Auch das liege allerdings etwas unter ihrer vorherigen Schätzung (83,5 Mio. Euro). Sie haben infolgedessen ihrer Margenerwartungen für 2026 und die Folgeperioden reduziert, gehen aber nach wie vor davon aus, dass PNE mit dem sukzessiven Ausbau des Portfolios und dem Wachstum des Projekt- und Servicegeschäfts künftig weitere deutliche Ertragsverbesserungen erzielen werde. Das spiegele sich in ihrem aktualisierten Kursziel wider, das trotz einer Reduktion mit 14,10 Euro immer noch deutlich über dem derzeitigen Börsenkurs liege und weiterhin das Urteil „Buy“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.01.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.01.2026 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 16.01.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-16-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
14,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
9,52 €		 Abst. Kursziel*:
48,11%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
9,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,81%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

16:44 PNE Kaufen SMC Research
16.01.26 PNE Kaufen SMC Research
15.01.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
14.01.26 PNE Buy Warburg Research
12.01.26 PNE Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

finanzen.net PNE-Aktie: Experten empfehlen PNE im Januar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel SDAX mittags in Rot
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-News: PNE und EDF power solutions Deutschland nehmen Onshore-Windpark „Gebstedt“ in Betrieb – 16,8MW zusätzliche Leistung für erneuerbare Energieversorgung
Aktien-Global PNE: EBITDA-Ziel wird verfehlt
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PNE and EDF power solutions Deutschland commission „Gebstedt“ onshore wind farm – 16.8 MW of additional capacity for renewable energy supply
reNEWS PNE sells 40MW Polish solar project to ORLEN
EQS Group EQS-News: PNE succesfully sells forward-thinking 40 MW solar project to Poland’s leading energy utility ORLEN
EQS Group EQS-News: PNE streamlines project pipeline after a successful year in terms of operations
reNEWS PNE cuts earnings guidance over market conditions
EQS Group EQS-Adhoc: PNE reduces earnings expectations for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: PNE sells wind farm portfolio with a total capacity of 91 MW to Qualitas Energy
RSS Feed
PNE AG zu myNews hinzufügen