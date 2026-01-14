PNE Aktie
Marktkap. 790,55 Mio. EURDiv. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG
ISIN DE000A0JBPG2
Symbol PNWDF
PNE Kaufen
Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG die Guidance für das EBITDA wegen veränderter Marktbedingungen und daraus resultierenden Wertberichtigungen in der Projektpipeline auf 45 bis 60 Mio. Euro (zuvor: 70 bis 110 Mio. Euro) gesenkt. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 15,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro), erneuert aber dennoch das Rating „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.01.2025, 16:55 Uhr)
Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 21.05.2024 um 13:53 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a230af278c84f83c630e0bc22fd435db
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.
Bildquellen: PNE
Zusammenfassung: PNE Kaufen
|Unternehmen:
PNE AG
|Analyst:
First Berlin Equity Research GmbH
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
9,47 €
|Abst. Kursziel*:
58,39%
|Rating vorher:
n/a
|Kurs aktuell:
9,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,64%
|
Analyst Name:
Dr. Karsten von Blumenthal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,04 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PNE AG
|17:09
|PNE Kaufen
|First Berlin Equity Research GmbH
|14.01.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|12.01.26
|PNE Kaufen
|SMC Research
|26.11.25
|PNE Buy
|Warburg Research
|17.11.25
|PNE Kaufen
|SMC Research
