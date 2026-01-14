DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.533 +0,5%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.686 +0,9%Bitcoin 83.148 -0,2%Euro 1,1609 -0,3%Öl 63,47 -2,9%Gold 4.613 -0,3%
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS: Dänemarks Grönland-Krisengespräch mit den USA ohne Einigung Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS: Dänemarks Grönland-Krisengespräch mit den USA ohne Einigung
DAX letztlich fester: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX letztlich fester: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Profil

PNE Aktie

PNE Aktien-Sparplan
9,70 EUR +0,01 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 790,55 Mio. EUR

Div. Rendite 0,36%
WKN A0JBPG

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol PNWDF

First Berlin Equity Research GmbH

PNE Kaufen

17:09 Uhr
PNE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
9,70 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG die Guidance für das EBITDA wegen veränderter Marktbedingungen und daraus resultierenden Wertberichtigungen in der Projektpipeline auf 45 bis 60 Mio. Euro (zuvor: 70 bis 110 Mio. Euro) gesenkt. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 15,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro), erneuert aber dennoch das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.01.2025, 16:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 21.05.2024 um 13:53 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a230af278c84f83c630e0bc22fd435db

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
First Berlin Equity Research GmbH		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
9,47 €		 Abst. Kursziel*:
58,39%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
9,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,64%
Analyst Name:
Dr. Karsten von Blumenthal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

17:09 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
14.01.26 PNE Buy Warburg Research
12.01.26 PNE Kaufen SMC Research
26.11.25 PNE Buy Warburg Research
17.11.25 PNE Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

StockXperts PNE: Wertberichtungen bei Projekten PNE: Wertberichtungen bei Projekten
Aktien-Global PNE: Wertberichtungen bei Projekten
finanzen.net XETRA-Handel: So performt der SDAX aktuell
EQS Group EQS-News: PNE bereinigt die Projektpipeline nach einem operativ erfolgreichen Jahr
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
dpa-afx PNE-Aktie gibt ab: Ergebnis 2025 unter Erwartungen wegen Abschreibungen
EQS Group EQS-Adhoc: PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
EQS Group EQS-News: PNE streamlines project pipeline after a successful year in terms of operations
reNEWS PNE cuts earnings guidance over market conditions
EQS Group EQS-Adhoc: PNE reduces earnings expectations for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: PNE sells wind farm portfolio with a total capacity of 91 MW to Qualitas Energy
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS PNE exits Panama via management buyout
EQS Group EQS-News: PNE AG terminates activities in Panama through management buyout
EQS Group EQS-News: ENCAVIS and PNE continue their cooperation: ENCAVIS has now also acquired the “Bebensee” wind farm (34 MW)
