Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
175,68 EUR -4,82 EUR -2,67 %
STU
178,80 EUR -2,12 EUR -1,17 %
GVIE
Marktkap. 141,92 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

14:36 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
175,68 EUR -4,82 EUR -2,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
234,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
178,80 €		 Abst. Kursziel*:
30,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
175,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,20%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

27.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
23.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
23.02.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

