Barclays Capital

Airbus SE Overweight

15:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Airbus habe im Februar bisher wohl 21 Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montag nach der Datenauswertung. Damit seien es im Quartal bislang 40. Konkurrent Boeing komme auf 32 beziehungsweise 78 Flugzeuge./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT

