Airbus Aktie
Marktkap. 149,37 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Airbus habe im Februar bisher wohl 21 Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montag nach der Datenauswertung. Damit seien es im Quartal bislang 40. Konkurrent Boeing komme auf 32 beziehungsweise 78 Flugzeuge./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
186,28 €
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
186,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,13%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|15:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10:36
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10:36
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10:36
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.