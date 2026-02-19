DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.143 +0,2%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.846 -0,2%Bitcoin 56.016 -2,0%Euro 1,1796 +0,0%Öl 72,02 +0,5%Gold 5.180 +1,5%
Airbus Aktie

186,24 EUR -3,62 EUR -1,91 %
STU
169,89 CHF -4,74 CHF -2,72 %
BRX
Marktkap. 149,37 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

15:01 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
186,24 EUR -3,62 EUR -1,91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Airbus habe im Februar bisher wohl 21 Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montag nach der Datenauswertung. Damit seien es im Quartal bislang 40. Konkurrent Boeing komme auf 32 beziehungsweise 78 Flugzeuge./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
186,28 €		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
186,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,13%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

15:01 Airbus Overweight Barclays Capital
10:36 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:36 Airbus Outperform Bernstein Research
08:01 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

