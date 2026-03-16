Airbus Aktie
Marktkap. 133,8 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
170,56 €
|Abst. Kursziel*:
31,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
171,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,20%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:21
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.