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RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

12:21 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
171,50 EUR 1,28 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
170,56 €		 Abst. Kursziel*:
31,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
171,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,20%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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