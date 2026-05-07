UBS AG

LANXESS Sell

13:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnerholung verzögere sich ins zweite Halbjahr, schrieb Christian Bell in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zum enttäuschenden Ausblick auf das zweite Quartal. Er hob allerdings seine Ergebnisschätzungen bis 2028 an./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS