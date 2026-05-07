LANXESS Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnerholung verzögere sich ins zweite Halbjahr, schrieb Christian Bell in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zum enttäuschenden Ausblick auf das zweite Quartal. Er hob allerdings seine Ergebnisschätzungen bis 2028 an./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
17,55 €
|Abst. Kursziel*:
-37,32%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
17,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,75%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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