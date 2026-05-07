DAX 24.339 -1,3%ESt50 5.912 -1,0%MSCI World 4.756 +0,3%Top 10 Crypto 10,36 +2,4%Nas 26.188 +1,5%Bitcoin 67.771 -0,6%Euro 1,1774 +0,4%Öl 101,5 -1,9%Gold 4.714 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Nach Kritik: Rheinmetall-Aktie auf Tief seit über einem Jahr - auch HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot Nach Kritik: Rheinmetall-Aktie auf Tief seit über einem Jahr - auch HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot
Enhanced Games mit Thiel und Trump: Wer am 11. Mai fehlt, verpasst die Sensation Enhanced Games mit Thiel und Trump: Wer am 11. Mai fehlt, verpasst die Sensation
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
17,39 EUR +0,63 EUR +3,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

UBS AG

LANXESS Sell

13:46 Uhr
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,39 EUR 0,63 EUR 3,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnerholung verzögere sich ins zweite Halbjahr, schrieb Christian Bell in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zum enttäuschenden Ausblick auf das zweite Quartal. Er hob allerdings seine Ergebnisschätzungen bis 2028 an./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
17,55 €		 Abst. Kursziel*:
-37,32%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
17,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,75%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

14:21 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
13:46 LANXESS Sell UBS AG
09:06 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.05.26 LANXESS Sell UBS AG
07.05.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Schwaches Umfeld LANXESS-Aktie fällt: Konzern mit schwachem Jahresstart - Seit März "leicht positives Momentum" LANXESS-Aktie fällt: Konzern mit schwachem Jahresstart - Seit März "leicht positives Momentum"
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net LANXESS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel MDAX gibt nach
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen