Siemens Aktie
Marktkap. 204,52 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele blieben in Reichweite, auch wenn die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Sparte Digital Industries im ersten Quartal bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen hat. Außerdem dürfte aus seiner Sicht das Management die Prognose für das organische Wachstum von Smart Infrastructure anheben./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
264,20 €
|Abst. Kursziel*:
-3,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
265,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,79%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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