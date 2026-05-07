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Marktkap. 204,52 Mrd. EUR

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Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

14:06 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
265,05 EUR 2,35 EUR 0,89%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele blieben in Reichweite, auch wenn die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Sparte Digital Industries im ersten Quartal bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen hat. Außerdem dürfte aus seiner Sicht das Management die Prognose für das organische Wachstum von Smart Infrastructure anheben./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
264,20 €		 Abst. Kursziel*:
-3,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
265,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,79%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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