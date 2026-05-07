Kontron Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 9,97
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Symbol KTRNF
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron von 30 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe einen schwachen Jahresstart verzeichnet und den Ausblick gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mögliche Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn federe dies aber ab. Die Bewertung sei zudem günstig./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Buy
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,64 €
|Abst. Kursziel*:
25,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,78%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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