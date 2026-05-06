Kontron Aktie

22,54 EUR -0,68 EUR -2,93 %
STU
22,64 EUR -0,46 EUR -1,99 %
HAML
Marktkap. 1,47 Mrd. EUR

KGV 9,97
WKN A0X9EJ

ISIN AT0000A0E9W5

Symbol KTRNF

DZ BANK

Kontron Kaufen

17:36 Uhr
Kontron Kaufen
Kontron
22,54 EUR -0,68 EUR -2,93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Ankeraktionär Ennoconn sei im Begriff, die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten und damit die Abgabe eines Pflicht-Übernahmeangebots auszulösen, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs könnte damit künftig bei 23,50 Euro "eine Untergrenze aufbauen". Die Aktie ist seiner Ansicht nach jedoch deutlich mehr wert./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Kaufen

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
22,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

17:36 Kontron Kaufen DZ BANK
13:31 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research
26.03.26 Kontron Kaufen DZ BANK
26.03.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
