UBS Aktie
Marktkap. 114,83 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe das starke Geschäftsmodell der Bank illustriert, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Ende April veröffentlichten Zwischenbericht. Dies belege das Potenzial der Schweizer, auch wenn die Trends nicht von Dauer sein dürften./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
38,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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