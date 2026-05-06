RBC Capital Markets

UBS Outperform

13:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel UBS 38,61 EUR 0,14 EUR 0,36% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe das starke Geschäftsmodell der Bank illustriert, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Ende April veröffentlichten Zwischenbericht. Dies belege das Potenzial der Schweizer, auch wenn die Trends nicht von Dauer sein dürften./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com