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RBC Capital Markets

UBS Outperform

13:41 Uhr
UBS Outperform
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe das starke Geschäftsmodell der Bank illustriert, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Ende April veröffentlichten Zwischenbericht. Dies belege das Potenzial der Schweizer, auch wenn die Trends nicht von Dauer sein dürften./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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