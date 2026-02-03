DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht tiefer ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
38,70 EUR -1,57 EUR -3,90 %
STU
45,31 USD -2,46 USD -5,15 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,32 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Underweight

09:26 Uhr
UBS Underweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
38,70 EUR -1,57 EUR -3,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen dank höherer Erträge und strikter Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch. Die Entwicklung der Netto-Neugelder sei allerdings schwächer - wie auch das Aktienrückkaufvolumen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Underweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
39,97 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,79 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

09:26 UBS Underweight Barclays Capital
09:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

dpa-afx Trotz Altlasten UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung
dpa-afx ROUNDUP: UBS überrascht mit Milliardengewinn im Schlussquartal
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Handel: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net SMI aktuell: SMI sackt schlussendlich ab
finanzen.net Börse Zürich: SLI letztendlich im Minus
Business Times UBS posts higher profit, signals US$3 billion buyback with upside
Financial Times UBS profits rise on cost savings from Credit Suisse takeover
Benzinga An Overview of UBS Gr&#39;s Earnings
New York Times Investigation Finds Credit Suisse Had Wider Nazi Ties Than Previously Known
Zacks UBS Group AG to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
Benzinga UBS Eyes Crypto Trading, Dogecoin ETF Goes Live And More: Weekend Crypto Roundup
NewsBTC Crypto Meets Private Banking: UBS Weighs New Offering
Cointelegraph UBS weighing crypto trading for private banking clients: Report
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen