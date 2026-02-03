Santander Aktie
Marktkap. 162,12 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Santander habe sich stärkere Ziele gesetzt als erwartet und den Ausschüttungsplan von 10 Milliarden Euro mit einem auf den Weg gebrachten Aktienrückkaufprogramm bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal, mit denen die Spanier die Erwartungen übertroffen hätten. Mit dem angekündigten Kauf von Webster Financial Corporation (WBS) untermauere Santander den Wachstumspfad./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,69 €
|Abst. Kursziel*:
5,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.