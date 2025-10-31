DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -7,2%Nas22.769 -2,1%Bitcoin61.250 -4,3%Euro1,1797 -0,2%Öl69,26 +2,1%Gold4.898 -1,0%
Bilanzausblick

Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.02.26 18:43 Uhr
NYSE-Titel Wolfspeed-Aktie im Analystencheck: Das erwarten die Experten von der bevorstehenden Quartalsbilanz

Bei Wolfspeed stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Bei Wolfspeed stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
14,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wolfspeed lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,615 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wolfspeed in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 170,0 Millionen USD im Vergleich zu 180,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,250 USD, wohingegen im Vorjahr noch -11,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 706,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 757,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

