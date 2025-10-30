DAX24.163 +0,2%Est505.702 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 -1,4%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.482 +0,7%Euro1,1612 +0,1%Öl64,43 -0,7%Gold3.971 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Knorr-Bremse-Aktie schwächelt aber: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt Knorr-Bremse-Aktie schwächelt aber: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Shell-Aktie steigt: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe Shell-Aktie steigt: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Quartalsbilanz

Wolfspeed-Aktie bricht ein: Chipproduzent hat Quartalsverlust deutlich ausgeweitet

30.10.25 09:21 Uhr
NYSE-Wert Wolfspeed-Aktie unter Druck: Quartalsverlust vergrößert | finanzen.net

Der US-Chipproduzent Wolfspeed hat Börsianern nach US-Börsenschlus einen Blick in seine Bücher gewährt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
22,70 EUR -3,60 EUR -13,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wolfspeed hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust in Höhe von 4,12 US-Dollar je Aktie erlitten, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 2,23 US-Dollar ausgewiesen worden war. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Fehlbetrag von 0,713 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Wer­bung

Beim Umsatz lag der Chip-Hersteller unter den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 198 Millionen US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 197 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Wolfspeed 195 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Die Wolfspeed-Aktie notiert am Donnerstag an der NYSE vorbörslich 17,91 Prozent tiefer bei 26,26 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed

DatumMeistgelesen
Wer­bung