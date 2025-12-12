DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,59 +0,1%Gold4.287 +0,2%
Heute im Fokus

DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus

aktualisiert 12.12.25 08:09 Uhr

OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version. BNP Paribas will Anteil an marokkanischer Bank BMCI verkaufen. Neues Ukraine-Treffen wohl am Samstag. Reddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen. Rivian plant selbstfahrende Autos.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag stärker erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,39 Prozent fester bei 24.390 Punkten. Am Vortag beendete er den Handel 0,68 Prozent höher bei 24.294,61 Punkten.
Der TecDAX wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet. Er war am Donnerstag 0,17 Prozent tiefer bei 3.562,45 Zählern aus dem Handel gegangen.

Vor dem Wochenende dürfte der deutsche Leitindex weiter zulegen. Am Donnerstag hatte er bereits eine klare Erholung gezeigt und dabei den seit dem Rekordstand im Oktober verlaufenden Korrekturtrend überwunden. In den USA ist der Dow Jones am Donnerstag zeitweise auf einen neuen Rekordstand gestiegen und profitierte weiterhin von der Zinssenkung der US-Notenbank. Diese gute Stimmung dürfte zum Wochenausklang auch in Deutschland eine Fortsetzung finden.

Top Themen

lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude
News-Ticker

