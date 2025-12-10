Wechsel im Management

Fresenius Medical Care bekommt einen neuen Chief Medical Officer.

Wie der Dialysespezialist mitteilte, hat er Charles Hugh-Jones mit Wirkung zum, 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Franklin W. Maddux an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Hugh-Jones war zuletzt CEO des US-Biotechunternehmens Volastra Therapeutics.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung