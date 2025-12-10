DAX24.026 -0,6%Est505.703 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.254 -0,6%Euro1,1635 +0,1%Öl62,08 -0,1%Gold4.199 -0,2%
Wechsel im Management

FMC-Aktie legt zu: Neuer Chief Medical Officer

10.12.25 14:09 Uhr
FMC-Aktie steigt: Fresenius Medical Care ernennt neuen Chief Medical Officer | finanzen.net

Fresenius Medical Care bekommt einen neuen Chief Medical Officer.

Wie der Dialysespezialist mitteilte, hat er Charles Hugh-Jones mit Wirkung zum, 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Franklin W. Maddux an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Hugh-Jones war zuletzt CEO des US-Biotechunternehmens Volastra Therapeutics.

Via XETRA klettert die FMC-Aktie zwischenzeitlich um 0,64 Prozent auf 39,51 Euro.

DOW JONES

