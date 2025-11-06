DAX 23.500 -1,0%ESt50 5.568 -0,8%MSCI World 4.295 -0,7%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.753 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1572 +0,2%Öl 63,65 +0,1%Gold 3.995 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,50 EUR -0,55 EUR -1,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,1 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

14:41 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,50 EUR -0,55 EUR -1,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,52 €		 Abst. Kursziel*:
32,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

14:41 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:36 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
08:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
06.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Investment-Tipp Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagvormittag fester
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag stärker
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Barclays Capital: Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net Fresenius Medical Care-Aktie erhält von Deutsche Bank Bewertung: Hold
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around FMC Corp?
PR Newswire Fresenius Medical Care further accelerates organic revenue development and achieves an inflection in earnings growth, delivering 28% operating income growth in the third quarter of 2025
MotleyFool Why FMC Stock Keeps Dropping
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool FMC Stock Is Crashing -- Here's Why
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen