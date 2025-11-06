Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 12,1 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,52 €
|Abst. Kursziel*:
32,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|14:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
