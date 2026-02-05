Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 167,02 Mrd. EURKGV 14,11
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein hoher Angestellter der US-Arzneimittelbehörde FDA habe angekündigt, gegen illegale Kopien des Abnehmmittels Wegovy vorgehen zu wollen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Dies sei eine Reaktion auf einen Medienbericht, demzufolge das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten wolle./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
332,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,59 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
