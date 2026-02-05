UBS AG

Novo Nordisk Neutral

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein hoher Angestellter der US-Arzneimittelbehörde FDA habe angekündigt, gegen illegale Kopien des Abnehmmittels Wegovy vorgehen zu wollen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Dies sei eine Reaktion auf einen Medienbericht, demzufolge das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten wolle./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

