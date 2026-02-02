DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5100 -7,3%Nas23.148 -1,9%Bitcoin63.295 -5,2%Euro1,1817 +0,2%Öl67,06 +1,1%Gold4.940 +6,0%
Konkurrenz steigt

Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet

03.02.26 18:17 Uhr
Aktie mit Kursrutsch: Novo Nordisk-ADRs an der NYSE im Sinkflug - Umsatzrückgang erwartet | finanzen.net

Der Pharmakonzern Novo Nordisk geht für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang aus.

So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit. Das ist deutlich stärker als Analysten zuvor geschätzt haben. Diese rechneten lediglich mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent.

Am Markt kam der Ausblick nicht gut an: Die in den USA notierten Hinterlegungsscheine (ADR) fallen an der NYSE zeitweise um 12,18 Prozent auf 51,75 US-Dollar.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um sechs Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen (rund 41,4 Mrd Euro), währungsbereinigt lag das Plus bei zehn Prozent - und damit im Rahmen der Anfang November gesenkten Prognose. Das operative Ergebnis fiel um ein Prozent auf 127,7 Milliarden Kronen, wobei sich Währungseffekte negativ bemerkbar machten. Unter dem Strich verdiente Novo Nordisk mit 102,4 Milliarden Kronen ein Prozent mehr.

Die Veröffentlichung der Zahlen war ursprünglich für den Mittwoch geplant. Dort will das Unternehmen in einer Telefonkonferenz über weitere Details informieren.

/nas/he

BAGSVAERD (dpa-AFX)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
09:26Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
30.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:26Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.01.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
20.01.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

