Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
NVIDIA-Aktie im Blick: Das ist über die nächste Chipgeneration Vera Rubin bekannt
Abnehmmedikament

Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: MHRA ebnet Weg zu höherer Wegovy-Dosis in Großbritannien

16.01.26 14:20 Uhr
Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: Wegovy darf in Großbritannien höher dosiert werden | finanzen.net

Die Aktien von Novo Nordisk legen zu, nachdem die britische Gesundheitsbehörde eine höhere Dosierung des Abnehmpräparats Wegovy zugelassen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
887,20 EUR 6,70 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
51,03 EUR 1,75 EUR 3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) teilte am Freitag mit, dass sie eine Höchstdosis von bis zu 7,2 Milligramm (mg) Semaglutid pro Woche genehmigt hat - eine deutliche Steigerung gegenüber dem bisherigen Limit von 2,4 mg. Die Dosis soll in drei separaten Injektionen verabreicht werden und ist strikt für erwachsene Patienten mit Adipositas vorgesehen.

Wer­bung

Semaglutid, das unter den Markennamen Wegovy und Ozempic vertrieben wird, hat Novo Nordisk geholfen, sich auf dem Markt für Gewichtsreduktion zu etablieren. Ozempic kam 2017 nach seiner Zulassung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zuerst auf den Markt, im Jahr 2021 folgte Wegovy zur chronischen Gewichtskontrolle. Trotz dieses Pionier-Vorteils hat Tirzepatid von Eli Lilly signifikante Marktanteile gewonnen, was Novo Nordisk dazu zwingt, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Ein Schritt in diese Richtung war die Einführung einer oralen Version (Tablette) der Abnehmtherapie. Die Wegovy-Pille wurde in den USA am 5. Januar eingeführt; eine endgültige Entscheidung über die Zulassung in Großbritannien wird bis Ende des Jahres erwartet.

Die Analysten von Berenberg rechnen damit, dass die Tablette in diesem Jahr rund 1 Milliarde Dollar einbringen wird. Höher als erwartet ausfallende Umsätze könnten Hindernisse wie Preissenkungen in den USA und auslaufende Patente ausgleichen, so die Analysten.

Wer­bung

Die Aktien des dänischen Pharmakonzerns steigen in Kopenhagen zeitweise um 4,38 Prozent auf 381,20 dänische Kronen. Die Papiere von Konkurrent Eli Lilly hingegen geben im vorbörslichen Handel stellenweise um 0,16 Prozent auf 1.032,00 US-Dollar nach.

DJG/DJN/sha/cln

Von Mackenzie Tatananni

DOW JONES-

