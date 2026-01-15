Technologiewandel

Der Rekordlauf der Schaeffler-Aktie setzt sich fort. Nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit dem Robotik-Start-up Humanoid erreichte das Papier am Freitag neue Höchststände.

• Schaeffler-Aktie erreichte am Freitag im XETRA-Handel ein neues 52-Wochen-Hoch

• Als Haupttreiber gilt die strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Robotik-Unternehmen Humanoid

• Trotz des Aufwärtstrends liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut TipRanks-Daten deutlich unter dem aktuellen Kurs

Wer­bung Wer­bung

Fortsetzung der Schaeffler-Kursrally zum Wochenabschluss

Die Schaeffler-Aktie setzt ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend zum Ende der Handelswoche weiter fort. Im XETRA-Handel am Freitag klettert der Kurs zeitweise um 1,42 Prozent auf 10,73 Euro, wobei bereits mit 10,70 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert wurde. Besonders deutlich zeigte sich die Dynamik im Realtime-Handel via Tradegate: Dort springt die Aktie um 7,24 Prozent nach oben und notiert bei 10,69 Euro.

Hintergrund der Euphorie ist die Neupositionierung des Konzerns. Schaeffler transformiert sich vom klassischen Automobilzulieferer zum Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in der Elektromobilität, KI-gestützten Robotik und Verteidigungstechnologie. Die am 13. Januar 2026 verkündete Partnerschaft mit dem britischen Startup Humanoid wird dabei als entscheidender Meilenstein gewertet. Schaeffler fungiert hier als Schlüsselzulieferer für Gelenkaktuatoren und plant zudem den Einsatz hunderter humanoider Roboter in der eigenen Fertigung bis zum Jahr 2030.

Schaeffler-Aktie im Blick: Diskrepanz zwischen Kursverlauf und Analystenschätzungen