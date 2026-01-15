DAX25.289 -0,3%Est506.019 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,85 -1,4%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.181 -0,2%Euro1,1618 +0,1%Öl64,70 +1,3%Gold4.605 -0,3%
Technologiewandel

Schaeffler-Aktie setzt Rekordrally fort - neues 52-Wochen-Hoch: Robotik-Euphorie hält an

16.01.26 11:55 Uhr
Schaeffler-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Kursanstieg setzt sich am Freitag fort | finanzen.net

Der Rekordlauf der Schaeffler-Aktie setzt sich fort. Nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit dem Robotik-Start-up Humanoid erreichte das Papier am Freitag neue Höchststände.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
10,65 EUR 0,85 EUR 8,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Schaeffler-Aktie erreichte am Freitag im XETRA-Handel ein neues 52-Wochen-Hoch
• Als Haupttreiber gilt die strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Robotik-Unternehmen Humanoid
• Trotz des Aufwärtstrends liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut TipRanks-Daten deutlich unter dem aktuellen Kurs

Fortsetzung der Schaeffler-Kursrally zum Wochenabschluss

Die Schaeffler-Aktie setzt ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend zum Ende der Handelswoche weiter fort. Im XETRA-Handel am Freitag klettert der Kurs zeitweise um 1,42 Prozent auf 10,73 Euro, wobei bereits mit 10,70 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert wurde. Besonders deutlich zeigte sich die Dynamik im Realtime-Handel via Tradegate: Dort springt die Aktie um 7,24 Prozent nach oben und notiert bei 10,69 Euro.

Hintergrund der Euphorie ist die Neupositionierung des Konzerns. Schaeffler transformiert sich vom klassischen Automobilzulieferer zum Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in der Elektromobilität, KI-gestützten Robotik und Verteidigungstechnologie. Die am 13. Januar 2026 verkündete Partnerschaft mit dem britischen Startup Humanoid wird dabei als entscheidender Meilenstein gewertet. Schaeffler fungiert hier als Schlüsselzulieferer für Gelenkaktuatoren und plant zudem den Einsatz hunderter humanoider Roboter in der eigenen Fertigung bis zum Jahr 2030.

Schaeffler-Aktie im Blick: Diskrepanz zwischen Kursverlauf und Analystenschätzungen

Interessant bleibt die Einschätzung der Marktbeobachter. Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie von insgesamt sieben Analysten bewertet. Das Stimmungsbild teilt sich in 3 Kaufempfehlungen ("Buy") und 4 Halteempfehlungen ("Hold") auf, während derzeit kein Experte zum Verkauf rät. Bemerkenswert ist dabei das durchschnittliche Kursziel: Mit 6,75 Euro liegt dieses deutlich unter dem aktuellen Marktniveau von über 10 Euro.

Dies könnte darauf hindeuten, dass die rasante Kursentwicklung der letzten Tage die Erwartungen vieler Experten übertroffen hat. Während die Transformation zu einem technologieorientierten Konzern vom Markt bereits mit Aufschlägen honoriert wird, verweisen einige Analysten auf die noch ausstehende fundamentale Bestätigung der Wachstumsziele durch die kommenden Bilanzen. Besonders im Blick behalten dürften Anleger darum den für den 29. Januar angesetzten Pre-Close Call für das vierte Quartal 2025.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

