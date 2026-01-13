Transformation

Eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Robotik-Start-up Humanoid katapultiert die Schaeffler-Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch.

• Schaeffler-Aktie erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch

• Strategische Partnerschaft mit Robotik-Start-up Humanoid als Wachstumstreiber angekündigt

• Transformation zu E-Mobility, KI-Robotik und Militär-Drohnen zeigt erste Erfolge am Kapitalmarkt



Die Schaeffler-Aktie befindet sich in einem bemerkenswerten Aufwärtstrend, der zuletzt nochmals an Dynamik gewann. Anleger honorieren, dass der Konzern seinen Wandel vom klassischen Autozulieferer zum Technologieunternehmen forciert.

Zeitweise legte der Kurs um 2,47 Prozent auf 10,36 Euro. Im Tageshoch wurden sogar 10,65 Euro erreicht - ein neues 52-Wochen-Hoch. Bemerkenswert ist die Konstanz der Aufwärtsbewegung: Bereits an den beiden Vortagen konnte die Aktie deutlich zulegen. Im Monatsvergleich ist inzwischen ein Zuwachs von über 34 Prozent zu verzeichnen.

Robotik-Partnerschaft als strategischer Wachstumstreiber

Als wesentlicher Kurstreiber erweist sich die am 13. Januar 2026 bekannt gegebene strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Robotik-Start-up Humanoid. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wird Schaeffler zum Schlüsselzulieferer für Gelenkaktuatoren, die als "Muskeln" der humanoiden Roboter fungieren. Der Konzern plant zudem, bis 2030 Hunderte dieser fortschrittlichen Robotersysteme in den eigenen Werken einzusetzen. Bereits 2026/2027 soll eine Beta-Phase mit ersten Einheiten beginnen.

Transformation zum Technologiekonzern zahlt sich aus

Die positive Kursentwicklung reflektiert Schaefflers erfolgreichen strategischen Wandel. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend in Zukunftsfeldern wie Elektromobilität, KI-gestützter Robotik und sogar im Bereich militärischer Drohnen. Diese Diversifikation weg vom klassischen Automobilzulieferergeschäft wird vom Markt honoriert. Analysten sehen in der neuen Partnerschaft einen weiteren Beleg dafür, dass Schaeffler den Übergang zu einem technologieorientierten Unternehmen erfolgreich vollzieht.

Ausblick: Wachstumspotenzial durch Robotik

Die Kooperation mit Humanoid eröffnet Schaeffler Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Technologiemärkte. Humanoide Roboter gelten als nächster großer Schritt in der Automatisierung, mit Anwendungspotenzial weit über die industrielle Fertigung hinaus. Durch die Positionierung als Schlüsselzulieferer für kritische Komponenten sichert sich Schaeffler einen strategischen Platz in der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig demonstriert der geplante Einsatz hunderter Roboter in den eigenen Werken, dass das Unternehmen die Technologie auch selbst nutzen und optimieren will - ein potenzieller Wettbewerbsvorteil in der Produktion.

