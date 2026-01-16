Ton verschärft sich

Der Streit um die arktische Insel Grönland hat eine neue, bedrohliche Stufe erreicht. Der Wochenend-DAX geriet nach der Rekordrally des Jahresauftakts unter Druck.

Handelskrieg zur Durchsetzung von Gebietsansprüchen

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen gegen Länder, die sich seinem Vorhaben einer Eingliederung Grönlands in die USA entgegenstellen, massiv konkretisiert. In einem Post auf der Plattform Truth Social vom 17. Januar 2026 warf er Dänemark und der Europäischen Union vor, über Jahrzehnte von den USA subventioniert worden zu sein, ohne angemessene Gegenleistungen zu erbringen. "Es ist an der Zeit, dass Dänemark zurückgibt - der Weltfrieden steht auf dem Spiel", schrieb der Präsident und untermauerte damit seinen Anspruch auf die Arktisinsel.

Als direkte Konsequenz kündigte Trump an, ab dem 1. Februar 2026 einen Strafzoll von zunächst 10 Prozent auf sämtliche Waren aus Dänemark sowie weiteren europäischen Ländern zu erheben. Betroffen sind neben Dänemark ausdrücklich Deutschland, Frankreich, Norwegen, Schweden, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland. Sollte bis zum 1. Juni 2026 kein Abkommen über den "vollständigen und totalen Kauf von Grönland" erzielt werden, soll dieser Zoll auf 25 Prozent steigen.

"The Golden Dome" und militärische Präsenz

Trump begründet die Dringlichkeit der Übernahme mit nationalen Sicherheitsinteressen. Er verwies dabei auf das hochkomplexe Raketenabwehrsystem "The Golden Dome" (Der goldene Dom), das hunderte Milliarden Dollar koste und nur bei Einbeziehung grönländischen Territoriums seine maximale Effizienz erreichen könne. Laut Trump sei die Lage aufgrund von Ambitionen Russlands und Chinas brandgefährlich für das "Überleben unseres Planeten". Den europäischen Staaten warf er vor, Grönland zuletzt für "unbekannte Zwecke" bereist zu haben und damit ein unhaltbares Risiko einzugehen.

Trotz der Drohungen halten Deutschland und weitere NATO-Partner an ihrer Mission fest. Ein Team der Bundeswehr mit 15 Soldatinnen und Soldaten erreichte bereits die grönländische Hauptstadt Nuuk, um Vorbereitungen für mögliche Militärübungen zu treffen. Die Bundesregierung prüft zudem Optionen wie Aufklärungsflüge der Marine oder die Entsendung von Fregatten. In Berlin hieß es, man wolle klären, inwiefern die NATO zur Sicherheit der Arktis beitragen könne, während US-Parlamentarier in Kopenhagen gleichzeitig versuchten, "die Temperatur zu senken" und Grönland als Verbündeten statt als Besitz zu deklarieren.

Marktreaktion: Wochenend-DAX unter Verkaufsdruck

Die neuerliche Eskalation im transatlantischen Handelsverhältnis hinterlässt deutliche Spuren an den Finanzmärkten. Nach der beeindruckenden Rekordrally zu Beginn des Jahres sorgt die Aussicht auf einen Handelskrieg mit den USA für Ernüchterung unter den Anlegern. Der vom Broker IG berechnete Wochenend-DAX sackte infolge der Trump-Aussagen zeitweise um 1,09 Prozent ab. Der Indikator notiert damit nahe der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke. Dies könnte als Vorboten für einen unruhigen Wochenstart am deutschen Aktienmarkt gewertet werden, da insbesondere exportorientierte deutsche Unternehmen durch die angedrohten 10-Prozent-Zölle massiv belastet würden.

Diplomatische Spannungen und Ausblick

Flankiert wird die angespannte Lage von einem diplomatischen Eklat im benachbarten Island. Der von Trump nominierte US-Botschafter Billy Long hatte gewitzelt, Island könne der 52. US-Bundesstaat werden, was in Reykjavik offizielle Proteste auslöste. Während die US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt betont, dass europäische Soldaten den Entscheidungsprozess des Präsidenten nicht beeinflussen würden, sieht eine Mehrheit der Deutschen laut aktuellem ZDF-Politbarometer (78 Prozent) den Fortbestand der NATO durch Trumps Politik gefährdet. Anleger blicken nun gespannt auf die Eröffnung der regulären Handelsplätze am Dienstag, da die US-Börsen am Montag aufgrund des Martin-Luther-King-Days geschlossen bleiben.

Europäer warnen vor Eskalation

Deutschland und die übrigen betroffenen europäischen Länder haben die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Sonderzöllen im Grönland-Konflikt zurückgewiesen. "Zolldrohungen untergraben die transatlantischen Beziehungen und bergen das Risiko einer Eskalation", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands mit Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien.

Macron bringt EU-Antwort auf Trumps Zolldrohung auf den Weg

Frankreich bringt indes Gegenmaßnahmen der EU auf den Weg. Präsident Emmanuel Macron stehe mit seinen europäischen Amtskollegen in Kontakt und werde im Namen Frankreichs beantragen, ein EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung zu aktivieren, wie es aus dem Umfeld des Präsidenten hieß. Konkret geht es um das Anti-Coercion Instrument (ACI). Es ermöglicht der EU Gegenmaßnahmen, wenn wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird, um politische Entscheidungen zu erzwingen.

Macron sei damit beschäftigt, die europäische Reaktion auf die "inakzeptablen Drohungen von Präsident Trump" zu koordinieren, hieß es in Paris weiter. Der amerikanische Ansatz im Grönland-Streit werfe aus Sicht des Präsidenten die Frage nach der Gültigkeit des Zollabkommens auf, das die Europäische Union im vergangenen Sommer mit den Vereinigten Staaten geschlossen hat.

Die EU und die USA hatten sich im vergangenen Jahr im Zollkonflikt auf einen Deal verständigt, dem das EU-Parlament noch zustimmen muss. Demnach soll der US-Zoll von 15 Prozent für die meisten europäischen Produkte gelten. Zölle auf US-Industriegüter dagegen sollen vollständig abgeschafft werden, und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln sollen fallen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX