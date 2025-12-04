GNW-News: DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus

Langen, den 19. Januar 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt. Ralf

Bongers wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2026 planmäßig mit

Auslaufen seines Vertrages verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben

zuzuwenden. Er bleibt der Demire als Senior Advisor über sein Ausscheiden hinaus

erhalten.

Während seiner Amtszeit verantwortete Ralf Bongers neben zahlreichen

großvolumigen Mietvertragsabschlüssen unter anderem auch Immobilientransaktionen

von rund EUR 240 Mio.. Er leistete damit einen entscheidenden Beitrag zur

Stabilisierung der Demire.

Dr. Matthias Prochaska, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, würdigt die

Verdienste:?Wir bedauern das Ausscheiden von Ralf Bongers, respektieren jedoch

seinen Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Herr Bongers hat das Asset

Management und den Transaktionsbereich in schwierigen Zeiten erfolgreich

vorangetrieben. Der Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seine hervorragende

Arbeit, sein Engagement und seine herausragenden Leistungen. Für seine

berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm weiterhin viel Erfolg und alles

Gute. Wir freuen uns zudem insbesondere darüber, dass er der DEMIRE auch nach

seinem Ausscheiden in beratender Funktion verbunden bleibt."

Ralf Bongers erklärt zu seinem bevorstehenden Abschied:?Nach drei Jahren bei

der DEMIRE möchte ich mich nun neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Ich

danke dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und insbesondere auch meinem

Team für die enge, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Mit Wirkung zum 1. April 2026 übernimmt der dann neue Vorstandsvorsitzende Dr.

Rüffel die Ressorts, die bislang von Ralf Bongers geführt wurden. Ab diesem

Datum wird der Vorstand aus Dr. Rüffel und Tim Brückner bestehen.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September

2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche

von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig

erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund

EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

+49 6103 372 49 44

ir@demire.ag

Â°