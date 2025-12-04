GNW-News: DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus
Langen, den 19. Januar 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt. Ralf
Bongers wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2026 planmäßig mit
Auslaufen seines Vertrages verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben
zuzuwenden. Er bleibt der Demire als Senior Advisor über sein Ausscheiden hinaus
erhalten.
Während seiner Amtszeit verantwortete Ralf Bongers neben zahlreichen
großvolumigen Mietvertragsabschlüssen unter anderem auch Immobilientransaktionen
von rund EUR 240 Mio.. Er leistete damit einen entscheidenden Beitrag zur
Stabilisierung der Demire.
Dr. Matthias Prochaska, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, würdigt die
Verdienste:?Wir bedauern das Ausscheiden von Ralf Bongers, respektieren jedoch
seinen Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Herr Bongers hat das Asset
Management und den Transaktionsbereich in schwierigen Zeiten erfolgreich
vorangetrieben. Der Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seine hervorragende
Arbeit, sein Engagement und seine herausragenden Leistungen. Für seine
berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm weiterhin viel Erfolg und alles
Gute. Wir freuen uns zudem insbesondere darüber, dass er der DEMIRE auch nach
seinem Ausscheiden in beratender Funktion verbunden bleibt."
Ralf Bongers erklärt zu seinem bevorstehenden Abschied:?Nach drei Jahren bei
der DEMIRE möchte ich mich nun neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Ich
danke dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und insbesondere auch meinem
Team für die enge, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit."
Mit Wirkung zum 1. April 2026 übernimmt der dann neue Vorstandsvorsitzende Dr.
Rüffel die Ressorts, die bislang von Ralf Bongers geführt wurden. Ab diesem
Datum wird der Vorstand aus Dr. Rüffel und Tim Brückner bestehen.
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September
2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche
von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig
erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund
EUR 0,9 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
+49 6103 372 49 44
ir@demire.ag
