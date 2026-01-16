DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.517 -1,4%Euro1,1623 +0,3%Öl64,13 -0,1%Gold4.661 +1,4%
BYD-Aktie im Blick: E-Autobauer weist Spekulationen über fliegendes Auto zurück

19.01.26 03:01 Uhr
BYD-Aktie im Fokus: Fliegendes Auto sorgt für Wirbel - Konzern lässt Spekulationen platzen | finanzen.net

Gerüchte über ein fliegendes Auto von BYD sorgten kürzlich für Aufmerksamkeit. Der Konzern stellte inzwischen jedoch klar, dass es keine entsprechenden Pläne oder Projekte gibt.

• BYD dementiert Berichte über ein geplantes fliegendes Auto
• Der Konzern spricht von Falschinformationen aus sozialen Medien
• Andere Hersteller arbeiten an Luftmobilitätskonzepten, BYD nicht

Offizielle Zurückweisung der Flugauto-Gerüchte

Gerüchte verbreiten sich schnell - besonders dann, wenn sie technologische Zukunftsvisionen berühren. Genau das war zuletzt bei Spekulationen über ein angeblich von BYD geplantes fliegendes Auto der Fall. Der chinesische Autobauer hat diese Berichte allerdings zurückgewiesen.

Kommunikationschef Li Yunfei stellte in einem Beitrag auf Weibo klar, dass es sich bei den kursierenden Behauptungen um Falschinformationen handelt. BYD arbeite weder an einem fliegenden Fahrzeug noch gebe es entsprechende Projekte. "Solche Pläne und Vereinbarungen haben wir nicht", schrieb er. Zugleich mahnte Li Yunfei angesichts der hohen Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken zur Zurückhaltung im Umgang mit unbelegten Informationen.

Soziale Medien als Treiber unbelegter Spekulationen

Ausgangspunkt der Spekulationen waren laut "CarNewsChina" viral verbreitete Beiträge und Kurzvideos in sozialen Netzwerken, die BYD mit angeblichen Projekten im Bereich Luftmobilität in Verbindung brachten. Die Inhalte suggerierten, der Konzern arbeite an einem fliegenden Fahrzeug, ohne dafür belastbare Nachweise zu liefern, so das Nachrichtenportal.

So kursierten "CarNewsChina" zufolge etwa frei erfundene Angaben zu einem vermeintlichen Projekt unter dem Dach der Luxusmarke Yangwang. Genannt wurden unter anderem technische Leistungsdaten, ein Projektname sowie angeblich bereits absolvierte Testflüge. Dabei handelte es sich jedoch um unbelegte Behauptungen ohne nachvollziehbaren Ursprung.

Branchenumfeld: Andere Hersteller forschen - BYD nicht

Unabhängig von den kursierenden Gerüchten ist das Thema Luftmobilität in Teilen der chinesischen Autoindustrie präsent. Mehrere Hersteller beschäftigen sich laut "CarNewsChina" mit Konzepten für fliegende oder hybrid nutzbare Fahrzeuge.

So haben mehrere Wettbewerber aus der chinesischen Autoindustrie bereits öffentlich Initiativen, Forschungsprogramme oder erste Prototypen im Bereich der Luftmobilität vorgestellt. Dazu zählen unter anderem Xpeng, Geely über die Tochter Aerofugia, GAC, Changan sowie FAW. Einzelne Projekte befinden sich laut dem Nachrichtenportal in frühen Prüf- oder Zulassungsverfahren, was auf ein noch stark experimentelles Marktumfeld hindeutet.

Redaktion finanzen.net

