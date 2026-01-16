DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.601 -1,3%Euro1,1620 +0,3%Öl64,12 -0,1%Gold4.661 +1,4%
Profil
Tech-Rally

ARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026

19.01.26 03:30 Uhr
ARK mit starkem 2025: Diese Aktien-Investments verraten Cathie Woods Strategie für 2026 | finanzen.net

ARK Invest hat den Markt 2025 zum dritten Mal in Folge geschlagen. Die jüngsten Trades der Star-Investorin Cathie Wood zeigen, worauf sie für das neue Jahr setzt.

• ARK Innovation ETF und ARK Next Generation Internet ETF legten 2025 jeweils rund 40 Prozent zu
• Der S&P 500 stieg im gleichen Zeitraum um 18 Prozent
• ARK schlägt den Markt damit das dritte Jahr in Folge

Krypto-Offensive im Dezember

Cathie Woods ARK-Fonds haben 2025 erneut eine beeindruckende Performance hingelegt. Der ARK Innovation ETF legte um 36,45 Prozent zu, während der ARK Next Generation Internet ETF ebenfalls 35,49 Prozent gewann. Zum Vergleich: Der S&P 500 stieg im selben Zeitraum um 16,39 Prozent. Damit schlägt der Next Generation Internet ETF den breiten Markt bereits das dritte Jahr in Folge.

Die jüngsten Käufe von ARK Invest deuten auf eine klare Wette hin: einen Krypto-Aufschwung 2026. Wie aus einem Bericht von Coindesk hervorgeht, der sich auf eine offengelegte E-Mail stützt, kaufte die Fondsgesellschaft ARK Invest allein am 15. Dezember 2025 Krypto-Aktien im Wert von rund 59 Millionen US-Dollar. Die größten Positionen entfielen auf BitMine Immersion Technologies mit 17 Millionen US-Dollar, Coinbase mit 16,3 Millionen US-Dollar sowie Circle Internet Group mit 10,8 Millionen US-Dollar. Auch in CoreWeave und Bullish investierte ARK an diesem Tag. Die Käufe erfolgten inmitten eines starken Ausverkaufs bei Krypto-Aktien - Bitcoin war von seinem Rekordhoch über 126.000 US-Dollar Anfang Oktober 2025 auf unter 88.000 US-Dollar Ende Dezember gefallen.

Rückkehr nach China

Neben Kryptowährungen richtet Wood ihren Blick auch wieder auf chinesische Tech-Giganten. Wie aus einem Bericht von Barron's vom 29. Dezember 2025 hervorgeht, kaufte ARK im September 2025 erstmals seit 2021 wieder Alibaba-Aktien - ein Investment von rund 16,3 Millionen US-Dollar in American Depositary Receipts (ADRs) des E-Commerce-Konzerns.

Alibaba ist nicht die einzige China-Position. ARK hat auch bei Baidu und dem Robotaxi-Unternehmen WeRide zugekauft. Die Trade-Daten zeigen, dass ARK allein Anfang Dezember 2025 über 21 Millionen US-Dollar in Baidu investierte. 2021 hatte sich die Fondsgesellschaft noch von nahezu allen chinesischen Aktien getrennt, nachdem die Regierung in Peking einen umfassenden regulatorischen Eingriff in den Tech-Sektor gestartet hatte.

Top-Holdings zum Jahresende 2025

Wie aus dem Bericht von Barron's vom 29. Dezember 2025 hervorgeht, führte Tesla zum Ende des Jahres 2025 weiter die Top-Holdings des ARK Innovation ETF an. Auf den weiteren Plätzen folgten unter anderem der Streaming-Technologie-Anbieter Roku, der KI-Chipentwickler AMD, die E-Commerce-Plattform Shopify, die Handelsplattform Robinhood sowie die Kryptobörse Coinbase. Obwohl Wood im Dezember 2025 mehrfach Tesla-Aktien verkauft hat, handelt es sich dabei laut dem Barron's-Bericht um Portfolioanpassungen und nicht um ein grundsätzlich verändertes Kursziel.

Anleger sollten jedoch die Kehrseite der ARK-Strategie im Blick behalten: 2022, im letzten Jahr einer Underperformance gegenüber dem S&P 500, brach der ARK Innovation ETF um 67 Prozent ein, während der breite Marktindex lediglich 19 Prozent verlor.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

