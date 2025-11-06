Tesla Aktie
Marktkap. 1,33 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Der Schritt sei so erwartet worden, schrieb Joseph Spak am Donnerstagabend. Damit dürfte Musk Tesla treu bleiben, was gewisse Risiken für den Aktienkurs erst einmal zerstreue./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Tesla Sell
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 247,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 445,91
|Abst. Kursziel*:
-44,61%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 445,62
|Abst. Kursziel aktuell:
-44,57%
|
Analyst Name:
Joseph Spak
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 322,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
