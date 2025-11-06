DAX 23.510 -0,9%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,90 +0,5%Gold 3.997 +0,5%
Tesla Aktie

UBS AG

Tesla Sell

09:51 Uhr
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Der Schritt sei so erwartet worden, schrieb Joseph Spak am Donnerstagabend. Damit dürfte Musk Tesla treu bleiben, was gewisse Risiken für den Aktienkurs erst einmal zerstreue./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Sell

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 247,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 445,91		 Abst. Kursziel*:
-44,61%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 445,62		 Abst. Kursziel aktuell:
-44,57%
Analyst Name:
Joseph Spak 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 322,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

09:51 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
23.10.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Tesla Sell UBS AG
mehr Analysen

