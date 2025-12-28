DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.524 -0,1%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Folgeauftrag

DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert

28.12.25 08:32 Uhr
DroneShield-Aktie: Neuer Millionen-Deal zum Jahresende | finanzen.net

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, hat kurz vor dem Jahreswechsel einen bedeutenden Neuauftrag vermeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,91 EUR 0,10 EUR 5,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield erhielt einen Standalone-Vertrag über 6,2 Millionen AUD für die Lieferung von Sicherheitslösungen an einen militärischen Endkunden in der Region Asien-Pazifik
• Auslieferung der Hardware sowie der vollständige Zahlungseingang werden für das Geschäftsjahr 2026 erwartet
• Auftrag umfasst Drittanbieter-Hardware, die vollständig in die firmeneigene Command-and-Control-Softwareplattform "DroneSentry-C2" integriert wird

Mit einem Volumen von 6,2 Millionen AUD festigt DroneShield seine Position im asiatisch-pazifischen Markt und setzt die Serie erfolgreicher Abschlüsse mit einem langjährigen Partner fort.

Vertrauensbeweis durch etablierte Partnerschaft

Der Vertrag wurde über einen lokalen Reseller geschlossen, bei dem es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines global agierenden, milliardenschweren Technologiekonzerns handelt, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt. Dieser ist vertraglich dazu verpflichtet, Lösungen an ein bedeutendes Verteidigungsministerium im asiatisch-pazifischen Raum zu liefern. Für DroneShield ist dies kein Neuland: In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen bereits 14 separate Verträge mit diesem Partner abgeschlossen, deren Gesamtwert sich auf über 48 Millionen AUD beläuft.

Trotz der engen Zusammenarbeit betont das Unternehmen, dass keine Verpflichtung für weitere Anschlussaufträge seitens des Kunden besteht. Die Integration von Drittanbieter-Hardware in die eigene Softwareplattform unterstreicht jedoch die wachsende Bedeutung der interoperablen Steuerungssysteme von DroneShield, die auf künstlicher Intelligenz basieren und zum Schutz gegen fortschrittliche Bedrohungen durch autonome Systeme entwickelt wurden.

Finanzieller Ausblick und Marktpositionierung der DroneShield-Aktie

Die finanziellen Auswirkungen dieses Auftrags werden sich primär im Jahr 2026 niederschlagen, da DroneShield erst dann mit dem Abschluss der Lieferung und dem Cash-Eingang rechnet. Zusätzliche wesentliche Bedingungen für die Wirksamkeit des Vertrages müssen laut Unternehmensangaben nicht erfüllt werden. Das Board von DroneShield bestätigte zudem, dass alle für die Bewertung des Wertpapiers relevanten Informationen veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen bedient mit seinen KI-gestützten Plattformen ein breites Spektrum an Kunden, darunter das Militär, Geheimdienste, Regierungen sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen und Flughäfen. Ob dieser erneute Großauftrag eine langfristige Dynamik für den Aktienkurs entfachen kann, bleibt abzuwarten, da das Marktumfeld für Verteidigungstechnologien weiterhin von hoher Volatilität und geopolitischen Entwicklungen geprägt ist.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

