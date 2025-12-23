DAX24.316 +0,1%Est505.742 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.164 -1,4%Euro1,1796 +0,3%Öl62,08 +0,1%Gold4.484 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Vertrauenssignal

DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Governance-Review treibt Kurs weiter an

23.12.25 09:52 Uhr
DroneShield-Aktie legt Rally ohne Stopp hin: Governance-Check zündet die nächste Kursstufe! | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie knüpft an die starke Vortagsbewegung an. Neue Governance-Vorgaben für das Management sorgen weiter für Kaufimpulse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,00 EUR 0,19 EUR 10,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktie steigt am zweiten Tag in Folge deutlich
• Governance-Neuerungen stärken offenbar das Vertrauen der Anleger
• Hohe Volatilität prägt weiter das Kursbild

Wer­bung

DroneShield-Aktie zieht weiter an

Nach dem kräftigen Kurssprung zum Wochenauftakt setzt die DroneShield-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort: In Sydney legte das Papier am Dienstag um weitere 9 Prozent auf 3,27 AUD zu, nachdem der Titel bereits am Vortag um 7,9 Prozent auf 3,00 AUD gewonnen hatte. Damit baut die Aktie ihre Erholung innerhalb von nur zwei Handelstagen spürbar aus.

Governance-Review als Auslöser der Rally

Im Zentrum der jüngsten Kursbewegung steht weiterhin die am Montag veröffentlichte Pressemitteilung von DroneShield zum Abschluss eines unabhängigen Governance-Reviews. Das Unternehmen kündigte unter anderem verbindliche Mindestbeteiligungen für Vorstände, Direktoren und das Top-Management an.

Künftig sollen Direktoren Aktien im Gegenwert ihrer jährlichen Grundvergütung halten, während der CEO innerhalb von zwölf Monaten eine Beteiligung in Höhe von 200 Prozent seines Jahresgehalts aufbauen muss. Ergänzend will DroneShield seine Handels- und Offenlegungsrichtlinien an die Standards eines ASX200-Unternehmens anpassen und einen zusätzlichen unabhängigen Direktor berufen.

Wer­bung

Anleger werten die Maßnahme scheinbar als Signal, das Management stärker an die langfristige Kursentwicklung zu binden und Vertrauen nach den zuletzt kritisierten Insiderverkäufen und Kommunikationspannen zurückzugewinnen.

Kursbild bleibt von starken Schwankungen geprägt

Trotz der aktuellen Rally bleibt die Aktie hochvolatil. Auf Jahressicht summiert sich das Plus inzwischen auf rund 327 Prozent. Gleichzeitig zeigt der Blick auf kürzere Zeiträume die Nervosität im Markt: In den vergangenen 30 Tagen ging es um rund 63 Prozent nach oben, während auf 90-Tage-Sicht noch ein Minus von gut sieben Prozent zu Buche steht. Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt der Titel damit anfällig für schnelle Richtungswechsel.

Langfristiger Trend überlagert Tagesbewegung

Abseits der kurzfristigen Kursausschläge bleibt das übergeordnete Marktumfeld unterstützend. DroneShield profitiert von der weltweit wachsenden Nachfrage nach Lösungen zur Drohnenabwehr, etwa im militärischen Bereich oder beim Schutz kritischer Infrastruktur.

Wer­bung

Entsprechend steigt der Bedarf an Detektions-, Stör- und Abwehrsystemen. Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs trotz zwischenzeitlicher Rückschläge deutlich vervielfacht. Die jüngsten Governance-Maßnahmen könnten nun dazu beitragen, die Basis für eine stabilere Entwicklung am Kapitalmarkt zu stärken.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Von Analystenseite überwiegt dennoch Optimismus. Bei TipRanks liegen derzeit zwei Bewertungen vor, beide mit einer Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 4,71 AUD signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent. Ob sich die aktuelle Bewegung verstetigt, dürfte jedoch stark davon abhängen, ob auf die Governance-Signale auch operative Fortschritte folgen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung