Bitcoin-HODLER mit Bilanz

Strategy-Aktie zieht an: Tiefrote Zahlen - Umsatz höher als erwartet

06.02.26 11:14 Uhr
NASDAQ-Titel Strategy-Aktie stark: Bitcoin-Entwicklung beeinflusst Ergebnis stark - Erwartungen teils übertroffen | finanzen.net

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
96,30 EUR 6,88 EUR 7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.790,9928 EUR 2.393,6000 EUR 4,48%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65.820,2943 USD 2.923,3939 USD 4,65%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -4,30%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -4,45%
Charts|News

Strategy erzielte im vierten Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden US-Dollar bzw. 42,93 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Im Vergleich dazu lag der Nettoverlust im vierten Quartal 2024 bei 670,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,03 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust betrug im vierten Quartal 2025 12,6 Milliarden US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024.

Der Quartalsumsatz von Strategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 123,0 Millionen US-Dollar, nach 116,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 116,7 Millionen US-Dollar geschätzt.

Strategy weist für das Geschäftsjahr 2025 eine Bitcoin-Rendite von 22,8 Prozent aus. Zum 1. Februar hält das Unternehmen 713.502 Bitcoin und verfügt über Cash-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar.

Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Strategy-Aktie zeitweise 4,38 Prozent stärker bei 111,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

