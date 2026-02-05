E.ON-Aktie profitiert: Offenbar Gespräche über Übernahme von Ovo-Privatkundensparte
Der britische Energieversorger Ovo führt einem Medienbericht zufolge Gespräche mit der französischen Engie und der deutschen E.ON über seine Privatkundensparte.
Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichtet, hätten auch EDF sowie der britische Multiservice-Versorger Telecom Plus Interesse signalisiert. Ovo will laut Bericht eine Kapitalerhöhung durchführen, um gesetzliche Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das Privatkundengeschäft des britischen Anbieters könnte laut dem Bericht mit mehr als 400 Millionen britischen Pfund (etwa 480 Millionen Euro) bewertet werden. Ovo, Engie und EDF lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab; E.ON reagierte nicht unmittelbar auf eine entsprechende Anfrage.
Die E.ON-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,40 Prozent stärker bei 17,74 Euro.
