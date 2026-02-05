DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,40 +0,1%Gold4.899 +2,6%
E.ON-Aktie profitiert: Offenbar Gespräche über Übernahme von Ovo-Privatkundensparte

06.02.26 11:35 Uhr
E.ON-Aktie gesucht: Beteiligung an britischem Energieanbieter Ovo wohl möglich | finanzen.net

Der britische Energieversorger Ovo führt einem Medienbericht zufolge Gespräche mit der französischen Engie und der deutschen E.ON über seine Privatkundensparte.

Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichtet, hätten auch EDF sowie der britische Multiservice-Versorger Telecom Plus Interesse signalisiert. Ovo will laut Bericht eine Kapitalerhöhung durchführen, um gesetzliche Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das Privatkundengeschäft des britischen Anbieters könnte laut dem Bericht mit mehr als 400 Millionen britischen Pfund (etwa 480 Millionen Euro) bewertet werden. Ovo, Engie und EDF lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab; E.ON reagierte nicht unmittelbar auf eine entsprechende Anfrage.

Die E.ON-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,40 Prozent stärker bei 17,74 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
