DAX 25.212 +0,3%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.506 +0,5%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.622 +0,6%Bitcoin 78.106 +0,1%Euro 1,1626 -0,3%Öl 63,36 +1,1%Gold 4.511 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck
Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten. Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
16,73 EUR -0,19 EUR -1,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,61 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

15:21 Uhr
EON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
16,73 EUR -0,19 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Robuste Gaspreise hätten die überdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Versorgersektors seit Jahresanfang gestützt, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das derzeitige Winterwetter könnte kurzfristig weiter stützen, bis im Februar und März positive Informationen zu den Strategien der Unternehmen folgen könnten. Eon hat den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,77 €		 Abst. Kursziel*:
4,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

15:21 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 E.ON Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an EON SE-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an EON SE-Aktie
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Mittag billiger
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen