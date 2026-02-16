DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.953 -2,1%Euro1,1854 ±0,0%Öl67,39 -1,7%Gold4.877 -2,3%
IT-Riese mit Bilanz

Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert

17.02.26 22:21 Uhr
Palo Alto Networks-Aktie an der NASDAQ im Minus - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück | finanzen.net

An der Wall Street stand nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda. Wie sich die Geschäfte entwickelt haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
137,68 EUR -3,32 EUR -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Palo Alto Networks mit einem EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar beendet. Nachdem im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand, hatten Analysten im Vorfeld mit einem EPS von 0,939 US-Dollar gerechnet.

Wer­bung

Umsatzseitig konnte der IT-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar übertreffen. In den vergangenen drei Monaten wurde 2,594 Milliarden US-Dollar erlöst, nach 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So notiert die Palo Alto-Aktie

An der NASDAQ zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nachbörslich zeitweise 5,55 Prozent tiefer bei 154,418 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Redaktion finanzen.net

