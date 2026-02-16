DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -1,6%Nas22.619 +0,3%Bitcoin56.990 -2,0%Euro1,1848 ±-0,0%Öl67,37 -1,8%Gold4.880 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Darum zeigt sich der Euro leicht erholt Darum zeigt sich der Euro leicht erholt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Zukauf

Masimo-Aktie zündet Kursrakete: Danaher mit Milliardenübernahme

17.02.26 20:55 Uhr
Masimo-Aktie springt an der NASDAQ hoch: Danahers Milliarden-Deal entfesselt Kursrakete | finanzen.net

Der Gesundheitstechnologiekonzern Danaher hat sich zur Übernahme von Masimo entschlossen. Die Massimo-Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danaher Corp.
173,52 EUR -5,34 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Masimo CorpShs
147,90 EUR 39,25 EUR 36,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Gesundheitstechnologiekonzern Danaher hat sich zur Übernahme von Masimo entschlossen und bietet 180 Dollar je Aktie. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf nahezu 10 Milliarden Dollar. Die Ankündigung löste an den Börsen unterschiedliche Reaktionen aus.

Wer­bung

Kurssprung bei Masimo

Die Papiere des Medizintechnikunternehmens Masimo verzeichneten einen spektakulären Anstieg. An der NASDAQ springt die Aktie zeitweise 34,32 Prozent nach oben auf 174,82 US-Dollar. Die deutliche Aufwärtsbewegung erfolgte unmittelbar nach Bekanntwerden des Übernahmeangebots durch Danaher.

Danaher-Aktie unter Druck

Während Masimo-Aktionäre von dem Deal profitierten, reagierten Anleger von Danaher zurückhaltend auf die Übernahmepläne. Im NYSE-Handel verliert die Danaher-Aktie zeitweise 3,39 Prozent auf 205.38 US-Dollar. Diese Kursreaktion spiegelt typischerweise die Bewertung der Investoren wider, die bei großen Übernahmen oft die Integration und die finanzielle Belastung des Käufers kritisch hinterfragen.

Strategische Bedeutung der Transaktion

Mit der geplanten Akquisition von Masimo erweitert Danaher sein Portfolio im Bereich Medizintechnik. Masimo ist bekannt für seine innovativen Überwachungstechnologien und medizinischen Geräte. Die Übernahme reiht sich in eine Serie strategischer Zukäufe ein, mit denen sich Danaher in den vergangenen Jahren im Gesundheitssektor verstärkt hat.

Wer­bung

Das Übernahmeangebot liegt mit 180 Dollar je Aktie über dem aktuellen Handelsniveau der Masimo-Aktien, die bei 175 Dollar notierten. Diese Prämie ist üblich bei Unternehmensübernahmen und soll die Zustimmung der Aktionäre sichern.

Bewertung der Milliardentransaktion

Das Gesamtvolumen der Transaktion von knapp 10 Milliarden Dollar macht sie zu einer der größeren Übernahmen im Medizintechniksektor der letzten Zeit. Für Danaher stellt dieser Schritt eine bedeutende Investition dar, die das Unternehmen mittelfristig finanziell beanspruchen wird.

Redaktion finanzen.net
In eigener Sache

Übrigens: Danaher und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danaher

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danaher

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danaher Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danaher Corp.

DatumRatingAnalyst
19.07.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
30.05.2019Danaher OutperformWolfe Research
17.04.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
28.02.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
03.01.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
30.05.2019Danaher OutperformWolfe Research
17.04.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
28.02.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
03.01.2019Danaher BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Danaher Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2016Danaher Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2016Danaher Sector PerformRBC Capital Markets
27.01.2016Danaher Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2015Danaher Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2006Danaher underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danaher Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen