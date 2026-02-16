Zukauf

Der Gesundheitstechnologiekonzern Danaher hat sich zur Übernahme von Masimo entschlossen. Die Massimo-Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung.

Der Gesundheitstechnologiekonzern Danaher hat sich zur Übernahme von Masimo entschlossen und bietet 180 Dollar je Aktie. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf nahezu 10 Milliarden Dollar. Die Ankündigung löste an den Börsen unterschiedliche Reaktionen aus.

Kurssprung bei Masimo

Die Papiere des Medizintechnikunternehmens Masimo verzeichneten einen spektakulären Anstieg. An der NASDAQ springt die Aktie zeitweise 34,32 Prozent nach oben auf 174,82 US-Dollar. Die deutliche Aufwärtsbewegung erfolgte unmittelbar nach Bekanntwerden des Übernahmeangebots durch Danaher.

Danaher-Aktie unter Druck

Während Masimo-Aktionäre von dem Deal profitierten, reagierten Anleger von Danaher zurückhaltend auf die Übernahmepläne. Im NYSE-Handel verliert die Danaher-Aktie zeitweise 3,39 Prozent auf 205.38 US-Dollar. Diese Kursreaktion spiegelt typischerweise die Bewertung der Investoren wider, die bei großen Übernahmen oft die Integration und die finanzielle Belastung des Käufers kritisch hinterfragen.

Strategische Bedeutung der Transaktion

Mit der geplanten Akquisition von Masimo erweitert Danaher sein Portfolio im Bereich Medizintechnik. Masimo ist bekannt für seine innovativen Überwachungstechnologien und medizinischen Geräte. Die Übernahme reiht sich in eine Serie strategischer Zukäufe ein, mit denen sich Danaher in den vergangenen Jahren im Gesundheitssektor verstärkt hat.

Das Übernahmeangebot liegt mit 180 Dollar je Aktie über dem aktuellen Handelsniveau der Masimo-Aktien, die bei 175 Dollar notierten. Diese Prämie ist üblich bei Unternehmensübernahmen und soll die Zustimmung der Aktionäre sichern.

Bewertung der Milliardentransaktion

Das Gesamtvolumen der Transaktion von knapp 10 Milliarden Dollar macht sie zu einer der größeren Übernahmen im Medizintechniksektor der letzten Zeit. Für Danaher stellt dieser Schritt eine bedeutende Investition dar, die das Unternehmen mittelfristig finanziell beanspruchen wird.

