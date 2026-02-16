Bärenmarkt

Die Amazon-Aktie steckt seit neun aufeinanderfolgenden Handelstagen in der Verlustzone und hat seit dem jüngsten Rekordhoch über 20 Prozent verloren.

• Amazon-Aktie mit historischer Verlustserie

• Massive Ausgaben für KI und Infrastruktur belasten den Kurs

• Lichtblick: AWS verzeichnet starkes Wachstum



Wer­bung Wer­bung

Die Amazon-Aktie befindet sich derzeit in einem der härtesten Marktabschwünge seit fast zwei Jahrzehnten. Das Papier verzeichnet einen Rückgang von über 20 Prozent gegenüber dem jüngsten Rekordhoch und schließt nun seit neun Tagen in Folge im Minus. Auch am Dienstag scheint sich der Abwärtstrend in gemächlicherem Tempo fortzusetzen: Zeitweise notiert der Anteilsschein an der NASDAQ im vorbörslichen Handel 0,21 Prozent tiefer bei 198,37 US-Dollar. Anleger reagieren vor allem auf die aggressiven Investitionspläne des E-Commerce-Riesen, die kurzfristig die Margen belasten könnten.

Rekordinvestitionen belasten Anlegervertrauen

Kern der Marktverunsicherung sind die geplanten 200 Milliarden US-Dollar Investitionen für 2026, vor allem in den Ausbau von KI-Infrastruktur und Rechenzentren. CEO Andy Jassy betonte in der Telefonkonferenz zu den Q4-Ergebnissen, dass neue Kapazitäten so schnell wie möglich monetarisiert werden sollen, doch viele Investoren zweifeln an der kurzfristigen Rentabilität. Der freie Cashflow von Amazon im vierten Quartal brach von 38,2 auf nur noch 11,2 Milliarden US-Dollar ein - ein klares Warnsignal für den Kapitalmarkt.

Mike Treacy, Vice President of Risk bei Apex Fintech Solutions, äußerte gegenüber MarketWatch, dass der Markt zunehmend skeptisch ist, ob Unternehmen wie Amazon eine zufriedenstellende Rendite auf das investierte Kapital (ROI) erwirtschaften können.

Wer­bung Wer­bung

AWS-Wachstum als Lichtblick

Trotz der Kursrückgänge liefert die operative Geschäftsentwicklung positive Signale: Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) wuchs im vierten Quartal um 24 Prozent - das stärkste Wachstum seit über drei Jahren. Auch das Werbegeschäft expandierte um 23 Prozent. Strategische Partnerschaften, wie die Kooperation mit STMicroelectronics, sollen die Effizienz der Rechenzentren erhöhen und die KI-Ambitionen langfristig absichern.

Darüber hinaus bereitet Amazon laut Medienberichten einen KI-Content-Marktplatz vor, der Verlagen die Möglichkeit bietet, Inhalte an KI-Entwickler zu lizenzieren. Dieser Schritt ziele darauf ab, sich als zentrale Plattform im wachsenden KI-Ökosystem zu positionieren.

Bärenmarkt oder Chance?

Während der Tech-Sektor insgesamt volatil bleibt, zeigen sich Analytsen weiterhin optimistisch: Laut TipRanks empfehlen 41 von 44 Analysten den Kauf der Amazon-Aktie, während lediglich drei Experten zu einem Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 282,12 US-Dollar und damit etwa 41,93 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 198,79 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Die Amazon-Aktie steht somit an einem Scheideweg zwischen kurzfristigen Kursverlusten und dem Potenzial, von der steigenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu profitieren. Für Investoren bleibt entscheidend, wie schnell das Unternehmen seine Kapitalausgaben in messbare Gewinne umwandeln kann.

Redaktion finanzen.net