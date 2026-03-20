DAX 22.720 +1,5%ESt50 5.589 +1,6%MSCI World 4.236 -0,2%Top 10 Crypto 9,2230 +1,6%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 60.969 +3,9%Euro 1,1554 -0,1%Öl 105,7 -3,5%Gold 4.365 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trump stoppt Energie-Angriffe im Iran: DAX schießt hoch - 23.000er-Marke zeitweise zurückerobert Trump stoppt Energie-Angriffe im Iran: DAX schießt hoch - 23.000er-Marke zeitweise zurückerobert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
179,76 EUR +1,82 EUR +1,02 %
STU
207,99 USD -0,75 USD -0,36 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,91 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

Barclays Capital

Amazon Overweight

12:51 Uhr
Amazon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Amazon
179,76 EUR 1,82 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ross Sandler hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler etwas an in der Erwartung, dass die Künstliche Intelligenz zu einem agentischen Dienst reift. Die Cloud-Sparte AWS sollte ihr Wachstum in den kommenden Quartalen deutlich beschleunigen./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 20:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 205,37		 Abst. Kursziel*:
46,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 207,99		 Abst. Kursziel aktuell:
44,24%
Analyst Name:
Ross Sandler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

12:51 Amazon Overweight Barclays Capital
10.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
06.02.26 Amazon Buy UBS AG
06.02.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

TraderFox Anlagetrends KI, Chips & die große Ernüchterung - ASML, Amazon und UBER mit dem Comeback der Robotertaxis! KI, Chips & die große Ernüchterung - ASML, Amazon und UBER mit dem Comeback der Robotertaxis!
Dow Jones Alphabet- und Meta-Aktien reagieren bereits negativ: EU prüft Kartellverstöße
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon am Freitagabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit KursVerlusten
TraderFox Amazon und die letzte Meile! Milliarden-Monopoly mit Roboter und KI-Chips soll die Weltmacht sichern!
finanzen.net Amazon-Aktie: Darum lässt Amazon seine Kunden den Rabattcoupon per Klick bestätigen
finanzen.net "Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI
Benzinga Ryan Gosling&#39;s &#39;Project Hail Mary&#39; Smashes Records For Amazon Prime Video
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Meta Platforms, Alphabet and Amazon
MotleyFool History Says You'll Regret Not Buying Amazon Stock
MotleyFool Amazon Gave Up, but "The Wheel of Time" Gets a Second Chance
New York Times Amazon MGM Gets a Much-Needed Hit With ‘Project Hail Mary’
MotleyFool Here's How Amazon Turned $1,000 Into $2.5 Million -- And How to Find the Next One
Business Times Amazon plans smartphone comeback more than a decade after Fire Phone flop
MotleyFool Could Amazon and USPS' Failing Contract Negotiations Help UPS and FedEx?
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen