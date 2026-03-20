Amazon Aktie
Marktkap. 1,91 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ross Sandler hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler etwas an in der Erwartung, dass die Künstliche Intelligenz zu einem agentischen Dienst reift. Die Cloud-Sparte AWS sollte ihr Wachstum in den kommenden Quartalen deutlich beschleunigen./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Overweight
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 205,37
|Abst. Kursziel*:
46,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 207,99
|Abst. Kursziel aktuell:
44,24%
|
Analyst Name:
Ross Sandler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 291,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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