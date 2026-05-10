Commerzbank Aktie
Marktkap. 39,99 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Commerzbank von 34 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir waren und bleiben skeptisch, ob die Bank ihre ambitionierten Ziele erreichen kann", schrieb Philipp Häßler am Montag. "Gleichzeitig haben wir vor allem unsere mittelfristigen Schätzungen nach oben angepasst, weil sich das Zinsumfeld verbessert hat, die Bank erfolgreicher ist als von uns erwartet bei der Erhöhung des Kreditbuches und die Effekte von KI und der Mitarbeiterabbau sich positiv auf die Kosten auswirken werden." Die Bewertung erscheine zwar "nicht billig", allerdings gehöre die Coba in Europa zu den Banken mit dem größten Gewinnpotenzial./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Zusammenfassung: Commerzbank Kaufen
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
DZ BANK
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Kaufen
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Halten
|Kurs aktuell:
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|Abst. Kursziel aktuell:
-
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