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Marktkap. 39,99 Mrd. EUR

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DZ BANK

Commerzbank Kaufen

10:11 Uhr
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Commerzbank
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Commerzbank von 34 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir waren und bleiben skeptisch, ob die Bank ihre ambitionierten Ziele erreichen kann", schrieb Philipp Häßler am Montag. "Gleichzeitig haben wir vor allem unsere mittelfristigen Schätzungen nach oben angepasst, weil sich das Zinsumfeld verbessert hat, die Bank erfolgreicher ist als von uns erwartet bei der Erhöhung des Kreditbuches und die Effekte von KI und der Mitarbeiterabbau sich positiv auf die Kosten auswirken werden." Die Bewertung erscheine zwar "nicht billig", allerdings gehöre die Coba in Europa zu den Banken mit dem größten Gewinnpotenzial./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Kaufen

Unternehmen:
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Analysen zu Commerzbank

10:11 Commerzbank Kaufen DZ BANK
09:06 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.04.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
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