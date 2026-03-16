Commerzbank Aktie
Marktkap. 36,24 Mrd. EURKGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Das freiwillige öffentliche Aktientauschangebot der italienischen Großbank Unicredit decke sich mit deren Anliegen, die Marktposition in Deutschland auszubauen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Nach dem Angebot könne Unicredit nun weitere Commerzbank-Aktien am Markt kaufen, ohne dafür aktienrechtliche Hürden beachten zu müssen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Commerzbank AG
Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,96 €
|Abst. Kursziel*:
8,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|10:31
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
