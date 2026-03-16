Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
VW-Aktie fester: Tochter AUDI steigert Gewinn dank Sondereffekten VW-Aktie fester: Tochter AUDI steigert Gewinn dank Sondereffekten
Hims & Hers: Die Wiedergeburt einer Wachstumsstory? Hims & Hers: Die Wiedergeburt einer Wachstumsstory?
Commerzbank Aktie

Marktkap. 36,24 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Warburg Research

Commerzbank Hold

10:31 Uhr
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
32,05 EUR -0,26 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Das freiwillige öffentliche Aktientauschangebot der italienischen Großbank Unicredit decke sich mit deren Anliegen, die Marktposition in Deutschland auszubauen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Nach dem Angebot könne Unicredit nun weitere Commerzbank-Aktien am Markt kaufen, ohne dafür aktienrechtliche Hürden beachten zu müssen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Hold

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,96 €		 Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

10:31 Commerzbank Hold Warburg Research
16.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Warburg Research gibt Commerzbank-Aktie Hold
