Commerzbank Aktie
Marktkap. 39,97 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy schrieb am Mittwoch von guten Zahlen der Bank. So liege etwa der Nettogewinn um zwölf Prozent über der Konsensschätzung. Das Geldhaus habe sich mit Blick auf die Einnahmen auf breiter Basis gut entwickelt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Zusammenfassung: Commerzbank Buy
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,42 €
|Abst. Kursziel*:
13,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.