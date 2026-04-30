Bernstein Research

BMW Outperform

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung einen "sehr sauberen" Quartalsbericht. Die operative Marge (Ebit) im Autogeschäft und der Cashflow hätten jeweils die Erwartungen übertroffen./rob/tih/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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