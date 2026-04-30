BMW Aktie
Marktkap. 48,3 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung einen "sehr sauberen" Quartalsbericht. Die operative Marge (Ebit) im Autogeschäft und der Cashflow hätten jeweils die Erwartungen übertroffen./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
82,04 €
|Abst. Kursziel*:
31,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
82,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|11:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.