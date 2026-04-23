TeamViewer Aktie
Marktkap. 787,19 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Stimmung helle sich auf, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für Fernwartungs-Software zeige im Kern ein deutlich höheres Wachstum, als es das Zahlenwerk auf den ersten Blick ausweise./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
5,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
5,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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