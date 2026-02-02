RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa senkte am Dienstag ihre Schätzungen für den Softwarekonzern. Das ungewisse Konjunkturumfeld habe zuletzt die Erholung im SMB-Geschäft weiter ausgebremst. Das Papier hält die Analystin aber für attraktiv bewertet./rob/ajx/jha/

