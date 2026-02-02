DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
TeamViewer Aktie

5,53 EUR -0,39 EUR -6,51 %
STU
Marktkap. 895,49 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

RBC Capital Markets

TeamViewer Outperform

17:21 Uhr
TeamViewer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa senkte am Dienstag ihre Schätzungen für den Softwarekonzern. Das ungewisse Konjunkturumfeld habe zuletzt die Erholung im SMB-Geschäft weiter ausgebremst. Das Papier hält die Analystin aber für attraktiv bewertet./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

TeamViewer zu myNews hinzufügen