TeamViewer Aktie
Marktkap. 895,49 Mio. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa senkte am Dienstag ihre Schätzungen für den Softwarekonzern. Das ungewisse Konjunkturumfeld habe zuletzt die Erholung im SMB-Geschäft weiter ausgebremst. Das Papier hält die Analystin aber für attraktiv bewertet./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,52 €
|Abst. Kursziel*:
135,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
135,29%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
